سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-11-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، 6.48 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرً يوميًا تفصيليًا بما يهم القارئ عن أسعار صرف العملة السعودية في البنوك الخاصة والأجنبية والحكومية والإسلامية والعربية، وفقًا لشاشا التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، إلى 6.47 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 6.47 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 6.46 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وقدّر البنك العربي الإفريقي الدولي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 6.33 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بـ 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك بلوم مصر، إلى 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 6.31 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مستوى صرف عند: 6.28 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

أما سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، حقق مستوى صرف عند: 6.45 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وشهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 6.42 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.