سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-11-2022 في نهاية التعاملات.. 6.51 جنيه للبيع

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في البنوك العاملة في مصر بمقدار قرش واحد، وأظهر موقع البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف العملة السعودية إلى 6.49 جنيه للشراء، و6.51 للبيع، بحسب تحديث موقع البنك مساء اليوم، وتستعرض بوابة “المال نيوز” في تقريرها التالي سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، وفقًا لمواقعها الرسمية ولشاشات التداول اللحظية في فروعها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.48 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.48 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.46 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.49 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.47 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.48 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 6.50 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.43 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.48 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 6.44 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.30 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.45 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.