سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-3-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

شهد سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

اليوم الثلاثاء 14-3-2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات بالبنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة مملكة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والعربية والمصرية والإسلامية المختلفة.

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

عرض سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 7.97 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري إلى 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

شهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

في مصر أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

عرض سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.