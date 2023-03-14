سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-3-2023 في ختام التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الثلاثاء 14-3-2023، في ختام التعاملات البنكية اليومية استقراره أمام العملة المصرية، وهو استقرار لا يخلو في أحايين من ارتفاع أو انخفاض طفيف لا يزيد عن قرش إلى قرشين في الأسبوع وسجلت العملة السعودية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، وترصد جريدة المال في هذا التقرير سعر الريال السعودي.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

قدّر بنك بلوم مصر سعر الريال السعودي في موقعه الإلكتروني أمام العملة المصرية بـ: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهرت قوائم سعر الصرف في موقع المصرف المتحد وصول سعر الريال السعودي إلى: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

أشارت خدمة أسعار العملات في بنك التنمية الصناعية إلى وصول سعر الريال السعودي إلى: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية بـ: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بنك البركة إلى: 8.03 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

قدّر البنك الأهلي القطري سعر الريال السعودي بـ: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

أظهرت قوائم سعر الصرف في موقع بنك المشرق تسجيل سعر الريال السعودي: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

أشار البنك المصري الخليجي إلى وصول سعر

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

لـ: 8.17 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

قال بنك التعمير والإسكان إن سعر الريال السعودي سجل: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.