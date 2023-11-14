سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الثلاثاء 14-11-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار الشراء والبيع، في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والعربية والمصرية والإسلامية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم

طرح سعر الريال السعودي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

شهد سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

و سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري إلى 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

أما سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك ، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.