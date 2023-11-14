سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بختام تعاملات منتصف الأسبوع

قدمت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية، حفاظ سعر اليوم الثلاثاء 14-11-2023 على استقراره مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وسجل متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية قيمة 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي التقرير اليومي لبوابة جريدة «المال» بأسعار العملة السعودية عقب جولة بين شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري جاء بقيمة: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب سجل قيمة: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك وصل لقيمة: 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر ثبت عند قيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر في البنك الأهلي المصري حافظ على مستوياته بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي استقر عند قيمة: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي بلغ قيمة: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد حقق قيمة: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي قُدر بقيمة: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر عُرض بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر اليوم في بنك الكويت الوطني بقيمة: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.