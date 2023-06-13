سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك
جاء سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك بختام التعاملات، مقابل العملة المصرية بقيمة: 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
قُدر سعر الريال السعودي في بنك البركة، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك مصر
ثبت سعر الريال السعودي فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل العملة المصرية، عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
بينما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، بختام التعاملات البنكية، مقابل العملة المصرية، قيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري
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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وطُرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الآلي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك القاهرة
ثبت سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل العملة المصرية، عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
وقدم موقع بنك أبو ظبي التجاري على شبكة الإنترنت، سعر الريال السعودي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
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