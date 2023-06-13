سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

اليوم الثلاثاء 13-6-2023 مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبلغ متوسط 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، وفقاً لما جاء بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية وفقاً للمعروض بالمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

جاء سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك بختام التعاملات، مقابل العملة المصرية بقيمة: 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

قُدر سعر الريال السعودي في بنك البركة، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

ثبت سعر الريال السعودي فى بنك مصر، بنهاية التداول، مقابل العملة المصرية، عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بينما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، بختام التعاملات البنكية، مقابل العملة المصرية، قيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

عُرض سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

فى البنك الأهلى المصرى وفقاً لشاشات التداول، مقابل العملة المصرية بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

وطُرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الآلي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك القاهرة

ثبت سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل العملة المصرية، عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وقدم موقع بنك أبو ظبي التجاري على شبكة الإنترنت، سعر الريال السعودي، مقابل العملة المصرية بقيمة: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل سعر

اليوم في بنك سايب بختام التعاملات، مقابل العملة المصرية إلى 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.