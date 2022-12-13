حقق سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-12-2022 مقابل الجنيه، في بداية التعاملات البنكية استقرار في الشراء والبيع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع، طبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى أسعار عملة دولة السعودية، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي، أمام الجنيه المصري إلى 6.53 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري فسجل 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بــ 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبى التجاري

شهد سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصري 6.39 جنيه للشراء، و6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري 6.52 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

و سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بلغ 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

أما سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري وصل إلى 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

عرض سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بــ 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري 6.50 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

و سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري قدر بــ 6.35 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.