سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-12-2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-12-2022، استقرارًا في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 6.54 جنيه للشراء، و6.56 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، 6.37 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر، 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، إلى 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي بـ 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي اليوم بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، إلى 6.50 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، 6.38 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 6.33 جنيه للشراء، و 6.58 لللبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

وعرض بنك المشرق، سعر الريال السعودي بـ 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

وطرح بنك أبوظبي التجاري، سعر الريال السعودي بـ 6.39 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.