سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-9-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-9-2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية بسحب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إل 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

أما سعر في ميد بنك، حقق مستوى صرف عند: 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

ومازال سعر الريال السعودي في المصرف المتحد محافظًا على مستواه الأخير عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم على مستوياته الأخيرة عند: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.