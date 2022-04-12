أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، على نفس المستويات الختامية لأسعار أمس، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.882 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وحافظ سعر صرف الريال السعودي على مستواه أمام نظيره المصري عند 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع فى افتتاح التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وجاء سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.71 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

ووصلت مستويات الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.74 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

واستقر سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وحافظ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر