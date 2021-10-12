سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في البنوك المصرية

واصل سعر الريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل المتوسط عند 4.176 جنيه للشراء، و4.202 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات اللحظية سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري داخل بشبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما جاءت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

فيما سجلت مستويات الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك عوده

و استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده لتسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما بلغت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

ونشرت آخر تحديث للعملات عرضت فروع بنك” HSBC” سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

تقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للريال السعودي في السوق عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.