سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

عرضت شاشات التداول والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك سعر اليوم الثلاثاء 11-7-2023 بنهاية التعاملات البنكية حيث جاء مستقراً للشراء والبيع، مقابل العملة المصرية، وشهد متوسط عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، وفقاً لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وفيما يلي يرصد موقع جريدة «المال» سعر صرف العملة السعودية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، بـ 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، بقيمة 8.02 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول – مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول – مصر، أمام الجنيه المصري، لـ 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، بقيمة 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، بقيمة 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر اليوم في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري، بقيمة 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.