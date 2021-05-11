سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، 11-5-2021، داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب متوسط أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استهل سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، تعاملاته بشبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، تعرض شاشات التداول الصباحية بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه، سعري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

فيما افتتح سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، تداولاته بفروع بنك HSBC، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

يتداول سعر العملة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، على الشاشات الصباحية بفروع بنك بلوم، عند سعري 4.16 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما يعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك البركة، عند 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات اليوم. 100 ريال سعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعلى صعيد سعر عملة المملكة السعودية في مواجهة العملة المصرية، الجنيه، بفروع البنك المصري الخليجي، حققت 4.14 و4.19 جنيه للشراء والبيع، للتداولات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، أظهرت شاشات التداول بفروع بنك كريدي أجريكول، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.12 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي اليوناني

وبالنسبة إلى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، داخل فروع البنك الأهلي اليوناني، يتداول عند سعري 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

فيما شهد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، في بنك أبو ظبي التجاري، عند 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بالتداولات الصباحية.

أعلى سعر للريال السعودي

وأظهرت أحدث تقارير المال عن سعر الريال السعودي، تميز 11 بنك محلي بأعلى سعر للريال السعودي مقابل نظيره المصري، على مستوى الشراء، ليبلغ 4.16 جنيه ببنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي وبلوم وعوده والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB.

أدنى سعر للريال السعودي

استحوذ المصرف المتحد على أدنى سعر شراء للريال السعودي مقابل الجنيه، داخل السوق المحلية، ليسجل 4.03 جنيه، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بسوق الصرافة المحلية، عند 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.