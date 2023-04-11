سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

سجل سعر
سعر الريال السعودى في بنك مصر
جاء سعر الريال السعودى اليوم أمام العملة المصرية فى بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى، أمام العملة المصرية: إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك البركة
قُدر سعر الريال السعودى أمام العملة المصرية في بنك البركة: بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعرعملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك
سجل سعر الريال السعودى أمام العملة المصرية في ميد بنك: قيمة 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك المشرق
طُرح سعر الريال السعودي في بنك المشرق، أمام العملة المصرية: بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك سايب
شهد سعر
سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبي التجاري
بلغ سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبى التجارى ، أمام العملة المصرية: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في المصرف المتحد
توقف سعر الريال السعودى أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس
ثبت سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس: عند 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم في بنك القاهرة
وصل سعر