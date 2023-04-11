سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر الريال السعودى في بنك مصر

اليوم الثلاثاء 11-4-2023 ، بختام التعاملات البنكية بالقطاع المصرفي المصري، متوسط 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.24 جنيه للبيع، وفقاً لمتوسطات عمليات التداول اليومية المنشورة بالبيان الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المصرية، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر عملة المملكة السعودية المعروضة بشاشات التداول اللحظي والمواقع الإلكترونية الرسمية لفروع البنوك.

جاء سعر الريال السعودى اليوم أمام العملة المصرية فى بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى، أمام العملة المصرية: إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك البركة

قُدر سعر الريال السعودى أمام العملة المصرية في بنك البركة: بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعرعملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودى أمام العملة المصرية في ميد بنك: قيمة 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى في بنك المشرق

طُرح سعر الريال السعودي في بنك المشرق، أمام العملة المصرية: بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

شهد سعر

سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبي التجاري

أمام العملة المصرية في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبى التجارى ، أمام العملة المصرية: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

توقف سعر الريال السعودى أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس

ثبت سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس: عند 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر

اليوم في بنك القاهرة: إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.