سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

حافظ سعر الريال السعودي اليوم على استقراره النسبي مع مستهل تعاملات الثلاثاء البنكية اليومية، حيث إنّه لم يتحرّك سعر الصرف من بداية تعاملات الأسبوع الجاري داخل البنك المركزي المصري ووصل إلى 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر صرف العملات العربية والأجنبية بالمركزي، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف العملة السعودية بعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي: 5.09 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر الريال السعودي مستوى صرف أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 5.22 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول-مصر

وجاء سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 5.07 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحدّ مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 5.06 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وحقق سعر الريال السعودي مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 5.230 جنيه للشراء، 5.236 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مستوى صرف في البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وجاء سعر الريال السعودي في بنك سايب عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.13 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.07 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.