سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-10-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-10-2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفية بمقدار قرش للبيع والشراء، وسجل متوسط أسعار الصرف في البنك المركزي المصري 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات بموقع البنك، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

أما سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي، سجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 5.09 جنيه للشراء، و 5.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في ميد بنك، مستوى صرف عند: 5.07 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه مستوى صرف عند: 5.23 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 5.08 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 5.18 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مستوى صرف عند: 5.17 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، 5.19 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.