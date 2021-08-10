سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-8-2021 في البنوك المصرية

يواصل سعر الريال السعودي اليوم 10-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم داخل عدد كبير من شبكات البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

حافظ سعر صرف الريال السعودي على مستواه أمام نظيره الدولار الأمريكي على نفس أسعار أمس عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

جاءت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، لصرف الريال أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

وصلت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.،عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

داخل بنك عوده وصلت مستويات الريال السعودي امام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية ، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أمام الريال السعودي وصل سعر الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية بالمصرف

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

داخل بنك HSBC جاءت مستويات العملة السعودية أمام الجنيه المصرية 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للريال السعودي امام الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوي 4.04 جنيه للشراء.