سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-7-2023 مقابل الجنيه

شهد سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم الثلاثاء 11-7-2023 حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري على صعيد شراء وبيع العملة السعودية في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة السعودية، طبقا لماكينات الصراف الآلي وشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

استقر سعر الريال السعودي اليوم داخل البنوك ببنك أبو ظبي التجاري إلى مستويات 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك سايب، أمام العملة المصرية 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يعرض أكبر البنوك الحكومية في السوق المصري البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهرت اخر التحديث على الموقع الإلكترونية لبنك مصر وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري لـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

عرضت فروع بنك كريدي أجريكول سعر الريال السعودي عند مستويات 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

أظهرت التحديثات الصباحية على سعر الريال السعودي داخل المصرف العربي الدولي 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرضت فروع بنك QNB سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

داخل فروع إيجي بنك أمام الجنيه عند 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع المصرف المتحد إلى 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.