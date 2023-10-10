سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-10-2023 ببداية التعاملات في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-10-2023، في بداية التعاملات البنكية في مصر مقابل الجنيه المصري، ووصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي أسعار صرف بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الريال السعودي مسجلًا: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي على مستواه الأخير عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ومازال سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مستقرًا أمام الجنيه المصري عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك سايب إلى 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.