سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-8-2023 مقابل الجنيه بختام عمليات التداول

شهد سعر اليوم الثلاثاء 1-8-2023 استقراراً بالشراء والبيع، أمام العملة المحلية، بنهاية عمليات التداول بالبنوك العاملة بمصر، وثبت متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية عند 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات،

وينشر موقع جريدة «المال» أسعار صرف العملة السعودية طبقاً للمعروض بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعرعملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع، أمام الجنية المصري.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر السعودي في بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع، بختام التعاملات البنكية.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر في بنك الكويت الوطني بقيمة: 8.17 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع، امام العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة :8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر اليوم في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع، بنهاية عمليات التداول بالبنوك.