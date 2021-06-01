سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملاته اليوم الثلاثاء، 1-6-2021، قيمة 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي أمس، عن متوسط سعر الريال السعودي.

وتنقل منصة “المال” الإلكترونية في تقرير يومي، سعر الريال السعودي اليوم، داخل البنوك الرئيسية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يتداول سعر الريال السعودي أمام الدولار، عند 0.27 دولار أمريكي، بأغلب البنوك المحلية صباح اليوم، الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

واستهل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، تعاملاته اليوم عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، يبدأ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تداولاته في أكبر بنك حكومي من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع. الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وفقاً لأسعار الريال المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وبالنسبة إلى سعر صرف الريال السعودي في البنوك المحلية، تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال مقابل الجنيه، داخل 3 بنوك رئيسية؛

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

افتتح سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، تداولاته بالبنك المصري لتنمية الصادرات، عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي

فيما حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع بنك QNB الأهلي، 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وعند 4.06 و4.19 جنيه للشراء والبيع، وصل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك الكويت الوطني، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وبالنسبة للصيرفة الاسلامية، فقد سجل سعر الريال مقابل الجنيه بفروع بنك فيصل للمعاملات الاسلامية، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.