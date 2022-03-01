سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في مصر

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنهاية التعاملات ليسجل مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

في بداية التعاملات الصباحية استقر الريال السعودي على شاشات التداول اللحظية ووصل سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى بنك المصرف المتحد، مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، فقد بلغ 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.