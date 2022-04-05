أظهرت التعاملات المسائية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.882 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وبينت التعاملات المسائية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، جاء عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما أظهرت التعاملات المسائية استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد عند 4.69 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وصل الريال السعودي في ختام التعاملات مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.73 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما بلغت مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.85 جنيه للشراء، و4.88 للبيع، بحسب التقرير اليومي لـ“المال”