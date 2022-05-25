سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 25-5-2022 في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات الصباحية ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وارتفع سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

ووصل مستويات الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

ووصل سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

واستقر سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحافظ الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وأظهرت التداولات الصباحية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.