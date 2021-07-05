سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 5-7-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الأثنين، 5-7-2021، مستويات مستقرة ليصل إلى مستويات قريبة من 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب المعلن أمس، الأحد، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، فيما تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم في تقرير يومي، داخل عدد من البنوك الرئيسية، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، 0.27 دولار، خلال فترة التعاملات الصباحية، اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، بفروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، صباح اليوم. ريال-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وشهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وداخل فروع عدد من البنوك التجارية الخاصة منها وبنوك المعاملات الإسلامية، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، كالآتي:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وعند أدنى مستويات شراء للريال، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بفروع المصرف المتحد صباح اليوم، الأثنين، ليسجل 4.03 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.04 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك مصر إيران للتنمية، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وأظهرت شاشات التداول اللحظي وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى مستويات 4.06 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك الكويت الوطني.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

فيما شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي، خلال فترة التعاملات الصباحية، اليوم الأثنين.