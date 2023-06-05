سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 5-6-2023 أمام الجنيه

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الاثنين 5-6-2023 على نفس مستويات أمس، مقابل العملة المحلية، في بداية التعاملات الصباحية، لتستقر عملة المملكة العربية السعودية على قيمتها بمتوسط 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفقاً لأخر بيان صادرعن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وتنشر «المال» تقرير بأسعار العملة السعودية وفقاً لما عرضته ماكينات الصراف الألي المنتشرة بفروع البنوك.

حافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك بلوم مصر، أمام الجنيه، 8.11 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك البركة، أمام الجنيه، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

عرضت فروع بنك الكويت الوطني سعر الريال السعودي، أمام الجنيه، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

استقر سعر

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

أمام الجنيه المصري بالمصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإستثمار العربي

وبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية ببنك الإستثمار العربي، أمام الجنيه، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك مصر، أمام الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك الأهلي الكويتي – مصر

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الريال السعودي ببنك الأهلي الكويتي إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولى

وصل سعر

اليوم داخل فروع المصرف العربي الدولى، أمام الجنيه، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.