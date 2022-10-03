سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3-10-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3-10-2022، بنهاية التعاملات اليومية بالبنوك، وبحسب آخر تقرير للبنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، سجل مستوى: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة بالفروع على مستوى الجمهورية، والمواقع الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، إلى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 5.19 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الريال السعودي، في بنك الإسكندرية مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 5.19 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، مستوى صرف عند: 5.18 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند: 5.22 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري، إلى 5.14 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

أما في البنك العربي الأفريقي، شهد سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 5.08 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، مستوى صرف عند: 5.06 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 5.05 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.