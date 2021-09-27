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سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 27-9-2021 في البنوك المصرية

المصرف المتحد يقدم أقل سعر لشراء الريال في السوق
‫محمود الصباغ‬‎ 11:09 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 11:09 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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استقر سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية على نفس مستويات أمس داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.176 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما أظهر التقرير الصباحي لجريدة المال وصول سعر صرف الريال السعودي بشبكة فروع البنوك أمام سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3.75 ريال.

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الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

على نفس مستويات الأحد استقر سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري بالبنوكداخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

في بداية التعاملات الصباحية يواصل سعر صرف الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وعلى نفس السعر المعلن امس جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر صرف الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

في بداية التعاملات الصباحية استقر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه داخل بنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.\

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سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية داخل السوق المصرية في بداية التعاملات الصباحية اليوم، مسجلا 4.04 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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