سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-7-2023 مقابل الجنيه

حافظ سعر اليوم الاثنين 24-7-2023، على مستوياته أمام العملة المحلية في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، بأول أيام التعامل داخل البنوك خلال الأسبوع الجاري بعد عودة القطاع المصري من الإجازة الأسبوعية للبنوك ورأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو، ليستقل متوسط سعر العملة السعودي عند 8.22 جنيه للشراء، و 8.33 للبيع في اخر تحديث للعملة السعودية على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

استقر سعر اليوم على الموقع الرسمي لبنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري عند 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة في بنك قناة السويس

بلغت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي داخل فروع بنك قناة السويس مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

تعرض فروع البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي في بداية التعاملات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي ببنك التنمية الصناعيةلـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما عرضت فروع بنك CIB سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الريال السعودي داخل فروع بنك الكويت الوطني عند مستويات 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية لـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

أظهرت التعاملات الصباحية وصول السعر داخل بنك SAIB أمام الجنيه عند مستويات 8.10 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

عرضت فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي داخل فروع البنك الحكومي بنك مصر أمام الجنيه عند مستوى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي على الموقع الإلكتروني داخل ببنك القاهرة إلى مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم داخل فروع QNB أمام الجنيه المصري 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.