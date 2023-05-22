سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية المصري استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

اليوم اليوم الاثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه المصري على مستويي الشراء والبيع ، ليصل المتوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية لمستويات 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويعرض موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، طبقا للمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

ووصل سعر

سعر عملة السعودية في بنك مصر

اليوم أمام الجنيه المصري بمصر أبوظبي الإسلامي إلى 8.23 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 للبيع، داخل فروع بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

أظهر الموقع الرسمي لبنك SAIB وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 8.10 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل مستويي شراء وبيع سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي مستوى 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك القاهرة

ووصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل فروع بنك القاهرة إلى مستوى 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في الاستثمار العربي

أظهر الموقع الرسمي لبنك الاستثمار العربي وصول سعر الريال السعودي لمستوى 8.20 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في الأهلي المتحد

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم على مستواه داخل فروع بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند مستويات 8.03 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك الإسكندرية عند مستويات 8.21 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

أظهرت التعاملات الصباحية بفروع الإمارات دبي الوطني استقرار سعر الريال السعودي عند 8.18 جنيه للشراء ، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك قناة السويس عند مستويات 8.19 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي إلى مستوى 8.13 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع بنك كريدي أجريكول، عند مستويات 8.16 جنيه للشراء ، و 8.25 للبيع.