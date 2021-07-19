سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 19-7-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي على مستويات الشراء والبيع المعلنة في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، على نفس مستويات أمس، ليأتي متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي، على موقعه الرسمي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

فيما استقرسعر صرف الريال السعودي أمام نظيره العملة الأمريكية عند مستوى 0.27 دولار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وعلى مستويات أمس وصل الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وأظهر تقرير المال وصول سعر الريال مقابل نظيره الجنيه المصري بشبكة فروع الشركة المصرية للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، . سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

داخل بنك بلوم جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك عوده

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، فى فروع بنك عوده،عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع جاء سعر صرف الريال السعودي ، مقابل الجنيه المصرية داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

عند أدنى مستوى لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء، داخل بنك المصرف المتحد.