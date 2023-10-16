سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 16-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

استقر سعر اليوم الإثنين 16-10-2023 أمام نظيره المصري ببداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليصل سعر وحدة النقد السعودية إلى8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وخلال السطور التالية تعرض السطور التالية البوابة الإلكتروني لجريدة شراء وبيع العملة السعودية في مصر داخل السوق الرسمية والتي جاءت عند:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

استقر سعر اليوم بموقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

حافظ بنك قطر الوطني الأهلي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك التجاري الدولي

جاء سعر أمام عملة مصر المحلية بالبنك التجاري الدولي عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

داخل البنوك الحكومية.. وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

في بداية التعاملات يعرض بنك أبوظبي التجاري سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي داخل فروع البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

على نفس مستويات أمس عرض بنك المصرف المتحد سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

في ختام التقرير الصباحي جاء سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعيةعند8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.