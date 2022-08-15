سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 15-8-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 15-8-2022، في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي، 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ومن أهتمام موقع «جريدة المال» بما يهم القارئ نقدم لكم تقريرًا بأسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بسحب شاشات التداوال في بنك مصر، إلى 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بينت شاشات التداول بالبنك الأهلي المصري، وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي بالبنك العربي الإفريقي

سجل سعر الريال السعودي بالبنك العربي الإفريقي، أمام الجنيه المصري 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وبينت شاشات التداول بالبنك الأهلي القطري، تسجيل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

وحقق سعر الريال السعودي وفقا لشاشات التداول مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد بحسب شاشات التداول، 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، أظهرت شاشات التداول تسجيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.