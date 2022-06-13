سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 13-6-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات المسائية على العملات العربية استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما بيَّن آخر التعاملات استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحافظ سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري على مستواه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.73 جنيه للشراء، و4.921 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أظهرت التعاملات المسائية استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات المسائية استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مستواه عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.