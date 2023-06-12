سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-6-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

اليوم الإثنين 12-6-2023 على مستوى بالشراء والبيع، أمام الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المحلية والأجنبية و العربية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، وفقاً لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في فروع بنك البركة، أمام الجنيه، بـ8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري، عند بقيمة 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي المصري

فيم سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول – مصر

وصل سعر الريال السعودي على الموقع الإلكتروني لبنك كريدي اجريكول أمام الجنيه عند 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر على نفس أسعار امس عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

عرضت فروع ميد بنك في بداية التعاملات سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

كما عرضت شاشات التداولات اللحظية سعر

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ي أمام الجنيه المصري بالتنمية الصناعيةعند 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل بنك الإسكندرية، أمام الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات ببنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع بنك قطر الوطني الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

حافظ سعر

اليوم على مستواه داخل فروع بنك قناة السويس، أمام الجنيه، بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.