سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11-12-2023 مقابل الجنيه

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك العاملة في السوق إضافة للمواقع الإلكترونية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 11-12-2023 أمام نظيره الجنيه المصري على نفس المستويات المعلنة أمس الأحد، ليصل متوسط سعر العملة السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب اخر تحديث لعملة المملكة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتعرض البوابة الإلكترونية للمال سعري شراء وبيع في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية داخل أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والتي جاءت الأسعار عند:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي مستوى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

استقر سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية عند 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام العملة المحلية المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.