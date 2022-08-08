سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-8-2022 مقابل الجنيه في البنوك

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق الثامن من أغسطس 2022، على استقراره أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وشركات الصرافة، وسجل 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، حسبما صدر أحدث تقرير من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا عن سعر صرف العملة السعودية، بحسب البنوك الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية، وبعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع، وذلك بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، إلى 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي، 4.95 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 5.05 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المصري الخليجي وفقًا لشاشات التداول اللحظية، إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.