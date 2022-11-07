سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا في بعض البنوك من قرش واحد لقرشين، واستقرار في البعض الآخر، ووصل إلى 6.45 جنيه للشراء، و 6.47 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والأجنية والمواقع الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ، مقابل الجنيه المصري، 6.43 جنيه للشراء، و 6.47 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى 6.46 جنيه للشراء، و 6.49 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك التجارى الدولى

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.43 جنيه للشراء، و 6.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى، بــ 6.45 جنيه للشراء، و 6.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى 6.43 جنيه للشراء، و 6.46 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلى القطرى

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري 6.39 جنيه للشراء، و 6.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه ، 6.44 جنيه للشراء، و 6.48 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في المصرف العربى الدولى

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 6.41 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه إلى 6.43 جنيه للشراء، و 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى بــ 6.39 جنيه للشراء، و 6.47 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي، في بنك كريدى أجريكول أمام الجنيه المصرى، 6.40 جنيه للشراء، و 6.48 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصري 6.46 جنيه للشراء، و 6.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربى الإفريقى ، مقابل الجنيه المصرى 6.30 جنيه للشراء، و 6.50 جنيه للبيع.