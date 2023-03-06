سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات البنوك

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

اليوم الإثنين 6-3-2023 أمام الجنيه المصري ارتفاعاً فى سعري الشراء والبيع بقيمة قرشين في نهاية التعاملات المسائية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط عملة المملكة العربية السعودية 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع، وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وترصد جريدة «المال» خلال السطور التالية سعري الشراء والبيع للعملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق 8.10 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة 7.98 جنيه للشراء مقابل 8.19 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 8.19 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 7.92 جنيه للشراء مقابل 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.15 جنيه للشراء مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.15 جنيه للشراء مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

في البنك التجاري الدولي 8.15 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.16 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.15 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 7.99 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 8.12 جنيه للشراء مقابل 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر

اليوم في أبو ظبي الإسلامي 8.20 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.