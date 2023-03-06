سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6-3-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

اليوم الإثنين 6-3-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مستوى صرف عند: 8.16 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

قدّر بنك البركة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 7.98 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وعرض بنك المشرق، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 7.90 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، 8.12 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.14 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وحقق سعر الريال السعودي في بنك سايب، 8.05 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وعرض بنك أبوظبي التجاري، سعر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

مقابل الجنيه بـ 7.97 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بـ 7.96 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.