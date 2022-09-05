سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5-9-2022 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5-9-2022، على استقراره في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك في مصر، وسجل 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB»

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر صرف الريال السعودي، في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 4.96 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي، 5.11 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري، 4.97 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي الكويتي، إلى 5.11 جنيه للبيع، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة، وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 4.98 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.