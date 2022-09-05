سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5-9-2022 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5-9-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري، وسجل متوسط سعر العملة السعودية وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار صرف العملة في فروع البنوك وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي؛ وصل سعر الريال السعودي: 4.97 جنيه للشراء، 5.14 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية بالبنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي؛ بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مستوى: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري؛ مقابل الجنيه المصري: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ بلغ سعر العملة السعودية مستوى: 5.09 جنيه للشراء، 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري؛ استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى: 5.06 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 5.07 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد: 4.95 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي مقابل لجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي- مصر

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر: 5.11 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية؛ بلغ سعر صرف الريال السعودي مستوى: 5.05 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.11 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.