سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5-12-2022 مقابل الجنيه المصري، استقرار في أسعار الشراء والبيع فى البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، بحسب التقرير الأخير لـ «البنك المركزي المصري» لمتوسط أسعار صرف العملات، ويسعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار عملة دولة السعودية، وفقا شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

و سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري فسجل 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بــ 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري

وشهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصري 6.37 جنيه للشراء، و6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري 6.46 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي، أمام الجنيه المصري حقق 6.51 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري إلى 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامي، أمام الجنيه المصري 6.542 جنيه للشراء، و 6.548 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

قدر سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بــ 6.33 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري فشهد 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 6.47 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

و حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 6.51 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.