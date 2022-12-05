سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5-12-2022 في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5-12-2022، استقرارًا نسبيًا في نهاية التعاملات اليومية 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية بالسوق مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك على مستوى الجمهورية.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في ميد بنك، مستوى صرف عند: 6.33 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

أما سعر الريال السعودي في بنك سايب، مستوى صرف أمام الجنيه عند: 6.42 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك المشرق مستوى صرف عند: 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه إلى 6.37 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وعرض بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 6.542 جنيه للشراء، و 6.548 للبيع.

سعر الريال السعودي في التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في التنمية الصناعية إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي في بنك مصر، بلغ مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مستوى صرف عند: 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.