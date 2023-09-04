سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-9-2023 مقابل الجنيه ببداية التداولات

شهد سعر اليوم الإثنين 4-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية استقرارا في الشراء والبيع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة المملكة العربية السعودية، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الإسكندرية

قدر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

و سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري إلى 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.