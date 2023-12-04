سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-12-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

أوضحت شاشات التداول استقرار سعر اليوم الإثنين 4-12-2023 عند مستوى صرف ثابت مقابل الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع حسبما جاء بآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار سلة العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية، بنهاية تعاملات المصارف العاملة بالقطاع.

وترصد بوابة جريدة «المال» سعر صرف العملة السعودية كما عرضته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية:8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك القاهرة

سعر في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري:8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر اليوم في المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المصرية.