سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-12-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-12-2023 استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر عملة السعودية 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وترصد بوابة جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك سايب

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك سايب على استقراره عند: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ومازال سعر الريال السعودي في بنك مصر مستقرًا عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وطرح المصرف العربي الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.