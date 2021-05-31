سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 31-5-2021 في البنوك المصرية

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته اليوم الإثنين، 31-5-2021، بالتداول عند مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فى أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي مساء الأمس، عن متوسط سعر الريال السعودي.

وتستعرض منصة المال الإلكترونية في تقرير يومي، سعر الريال السعودي، داخل البنوك الرئيسية العاملة بالسوق المحلية، كما يلي؛

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار، 0.27 دولار أمريكي بالسوق المحلية، خلال التداولات الصباحية اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بمستهل التعاملات بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.16 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وبالنسبة لسعر صرف الريال السعودي في البنوك المحلية، تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال أمام الجنيه، داخل 4 بنوك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

وعند 4.04 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه بفروع بنك مصر إيران للتنمية.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.07 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات بفروع بنك التعمير والإسكان.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك أبو ظبي الأول، تداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وبالنسبة لسعر الريال مقابل نظيره المصري، بفروع بنك فيصل الإسلامي، وصل عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.