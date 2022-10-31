سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 31-10-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 31-10-2022 ارتفاعا في بعض البنوك وتباين في أخرى مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية، وحقق ارتفاعًا في البنك المركزي المصري قدره قرشين، ووصل إلى 6.40 جنيه للشراء، و 6.43 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ومواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصرى 6.36 جنيه للشراء، و 6.41 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي ، في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى إلى، 6.36 جنيه للشراء، و 6.38 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الإسكندرية

شهد الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري 6.36 جنيه للشراء، و 6.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري بسعر صرف 6.36 جنيه للشراء، و 6.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري سعر صرف 6.42 جنيه للشراء، و 6.44 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلى القطرى

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى في مقابل الجنيه المصري سعر صرف 6.35 جنيه للشراء، و 6.44 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الاستثمار العربى

حقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى، في مقابل الجنيه المصرى 6.40 جنيه للشراء، و 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى إلى سعر صرف، 6.41 جنيه للشراء، و 6.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى

شهد سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصري 6.37 جنيه للشراء، و6.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

قدر سعر الريال السعودي، في بنك كريدى أجريكول أمام الجنيه المصرى، 6.37 جنيه للشراء، و 6.45 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم في البنك العربى الإفريقى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى ، أمام الجنيه المصرى 6.22 جنيه للشراء، و 6.42 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية اليوم في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه المصري، 6.37 جنيه للشراء، و 6.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى سعر صرف 6.34 جنيه للشراء، و 6.05 جنيه للبيع.